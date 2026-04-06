【ベルクス最新チラシ】なす、ピーマンが1袋106円！今週も日替わりセールがアツい《4月10日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年4月4日から10日までです。

「クックドゥ きょうの大皿」が106円

ベルクスといえば、日替わりセール。6日以降の注目商品を紹介します。

6日（月）は、丸美屋の「麻婆豆腐の素」（甘口・中辛・辛口・大辛）がよりどり2個で324円。先着200人、1家族あわせて2点限りとなっています。

7日（火）は、味の素「クックドゥ きょうの大皿」各種が各106円。こちらも先着200人、1家族あわせて2点限りです。

＜対象商品＞

・豚バラ大根用

・肉みそキャベツ用

・豚バラほうれん草用

・とろ卵豚キャベツ用

・白菜とひき肉の帆立だし塩あんかけ用

・豚バラなす用

・豚バラ白菜用

また、高知県産などのなすが1袋（3本入り）106円。先着200人、1家族1袋までです。「豚バラなす用」と合わせて購入しても良さそう。

お米もお買い得です。令和7年産の宮城県産「つや姫」（5kg）は3229円。1家族2点限りです。

8日（水）は、国産「銘柄ポーク 豚肉こま切れ（超メガ盛り）」が100gあたり106円。数量限定です。

また、長崎県産などの新玉ねぎが1袋214円。こちらは先着200人、1家族1袋限りとなっています。

9日（木）は、宮崎県産などのピーマンが1袋106円。先着200人、1家族2袋までです。

10日（金）は、16時からのタイムサービスに注目。イートアンドフーズ「大阪王将」の冷凍食品が各193円とお買い得です。

＜対象商品＞

・羽根つき餃子（12コ入り）

・羽根つきスタミナ肉餃子（12コ入り）

・羽根つきチーズぎょうざ（12コ入り）

・ぷるもち水餃子（16コ入り）

今週も"衝撃価格"ばかりですね。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）