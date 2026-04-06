【ベルクス最新チラシ】なす、ピーマンが1袋106円！今週も日替わりセールがアツい《4月10日まで》
東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。
最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
チラシの売り出し期間は、2026年4月4日から10日までです。
「クックドゥ きょうの大皿」が106円
ベルクスといえば、日替わりセール。6日以降の注目商品を紹介します。
6日（月）は、丸美屋の「麻婆豆腐の素」（甘口・中辛・辛口・大辛）がよりどり2個で324円。先着200人、1家族あわせて2点限りとなっています。
7日（火）は、味の素「クックドゥ きょうの大皿」各種が各106円。こちらも先着200人、1家族あわせて2点限りです。
＜対象商品＞
・豚バラ大根用
・肉みそキャベツ用
・豚バラほうれん草用
・とろ卵豚キャベツ用
・白菜とひき肉の帆立だし塩あんかけ用
・豚バラなす用
・豚バラ白菜用
また、高知県産などのなすが1袋（3本入り）106円。先着200人、1家族1袋までです。「豚バラなす用」と合わせて購入しても良さそう。
お米もお買い得です。令和7年産の宮城県産「つや姫」（5kg）は3229円。1家族2点限りです。
8日（水）は、国産「銘柄ポーク 豚肉こま切れ（超メガ盛り）」が100gあたり106円。数量限定です。
また、長崎県産などの新玉ねぎが1袋214円。こちらは先着200人、1家族1袋限りとなっています。
9日（木）は、宮崎県産などのピーマンが1袋106円。先着200人、1家族2袋までです。
10日（金）は、16時からのタイムサービスに注目。イートアンドフーズ「大阪王将」の冷凍食品が各193円とお買い得です。
＜対象商品＞
・羽根つき餃子（12コ入り）
・羽根つきスタミナ肉餃子（12コ入り）
・羽根つきチーズぎょうざ（12コ入り）
・ぷるもち水餃子（16コ入り）
今週も"衝撃価格"ばかりですね。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）