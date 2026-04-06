トイレが近い、腟まわりが乾燥してかゆくなる……。気になるけれど人には相談しにくいフェムゾーンのトラブル対処法について専門医の女性医療クリニック・LUNAグループ理事長関口由紀先生に聞きました。（構成：浦上泰栄）* * * * * * *「【悩み】トイレが近く、尿もれパッドが手放せない」よりつづくQ. 股間に異物感があり、歩きにくさを感じています。骨盤臓器脱だったら、この先どうなりますか?A.出たものは元に戻しましょう。