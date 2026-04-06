第9節の6試合が5日に行われたJ1百年構想リーグ第9節の6試合が4月5日に行われた。各会場で熱戦が繰り広げられた結果、順位表にも動きが生じている。EASTでは、柏レイソルが横浜F・マリノスを3-0で撃破。3連勝で順位を6位に上げた。横浜FMは前半12分にDFジェイソン・キニョーネスが柏MF山内日向汰を後ろから倒してレッドカードで退場。1人少ない横浜FMは柏の猛攻に耐えきれず、今季6敗目を喫して9位に沈んだ。浦和レッズと川崎