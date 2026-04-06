第9節の6試合が5日に行われた

J1百年構想リーグ第9節の6試合が4月5日に行われた。

各会場で熱戦が繰り広げられた結果、順位表にも動きが生じている。

EASTでは、柏レイソルが横浜F・マリノスを3-0で撃破。3連勝で順位を6位に上げた。横浜FMは前半12分にDFジェイソン・キニョーネスが柏MF山内日向汰を後ろから倒してレッドカードで退場。1人少ない横浜FMは柏の猛攻に耐えきれず、今季6敗目を喫して9位に沈んだ。

浦和レッズと川崎フロンターレの一戦は、前半3分に浦和DF根本健太が左足で先制点を奪うも、同9分にオウンゴールを喫してその後は接戦に。2-2で迎えた試合終了間際の後半49分に川崎MF河原創がペナルティーエリア外から左足ミドルシュートをゴール右隅に突き刺して逆転。3-2の劇的勝利により、川崎は4位に浮上した。

WESTでは、清水エスパルスがV・ファーレン長崎に3-0で快勝し、順位を4位に上げた。アビスパ福岡とサンフレッチェ広島の一戦は前半16分に福岡DF橋本悠が頭で決勝弾を叩き込み、1-0で今季初となる90分以内での白星を挙げた。

ファンからも「EASTも混戦になってきたな」「Eastの順位と得失点がカオスすぎる」「川崎にもワンチャンあるか」「（川崎が）えっ？ 4位なの！」「神戸強すぎる」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）