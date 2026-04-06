子どもから大人まで愛され続けるおやつに、新たな楽しみが仲間入り♡たべっ子どうぶつから、季節感と機能性を取り入れた新商品が登場しました。暑い季節に嬉しい塩分補給タイプや、春にぴったりの抹茶フレーバーなど、シーンに合わせて選べるラインナップ。毎日のおやつタイムをもっと楽しくしてくれる注目のシリーズです♪ 夏に嬉しい塩ラムネ 「たべっ子どうぶつ塩ラムネ スポーツドリ