長期休み中の大胆なイメチェンは、男子から推理ゲームのネタや冷やかしの対象にされやすいもの。「変身」ではなく「成長」と思われる程度に、自然な変化を目指したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性136名に聞いたアンケートを参考に「新学期こそ新しい自分！男子を振り向かせるプチイメチェン」をご紹介いたします。【１】全身脱毛をして輝く素肌を手に入れ、美人オーラをまとう「顔が変わってなくても、『なん