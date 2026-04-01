衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」（社名：河淳）は3月21日、素足の露出が増える季節の「ネイルを塗り直す時間がない」「サンダル時の指先のムレが気になる」といった悩みを解決する「履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞」を発売しました。■履くだけで、理想のネイルに。忙しい毎日に寄り添う「整うケア」の新提案今回発売された「履くだ