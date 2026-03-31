◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハム・細野晴希投手（24）が開幕初登板でノーヒットノーランを達成した。史上91人目（103度目）で、球団では2022年のポンセ以来4年ぶりの快挙。エスコンフィールドでは初の達成者となった。球団の日本人投手では95年7月5日西武戦（東京D）の西崎幸広以来、31年ぶりの偉業となった。初回先頭の高部に死球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺に仕留めた。そ