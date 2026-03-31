◇パ・リーグ 日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日 エスコンF）

日本ハム・細野晴希投手（24）が開幕初登板でノーヒットノーランを達成した。史上91人目（103度目）で、球団では2022年のポンセ以来4年ぶりの快挙。エスコンフィールドでは初の達成者となった。

球団の日本人投手では95年7月5日西武戦（東京D）の西崎幸広以来、31年ぶりの偉業となった。

初回先頭の高部に死球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺に仕留めた。そこから4回1死で藤原に死球を与えるまで9打者連続アウト。5、6回もそれぞれ3者凡退の快投だった。

8回は3者三振。9回も内野ゴロで2つのアウトを取り、あと1つに迫った。ただ、ここで山口の一ゴロを清宮が失策。大記録達成が一度流れる嫌な空気になったが、最後は藤原を見逃し三振に仕留め、快挙を達成した。9回128球を投げ無安打無失点、12奪三振2四死球の快投だった。

打線は清宮、レイエスが2度のアベック弾を放つなど大量援護で大記録を後押しした。

細川は2023年のドラフト1位で東洋大から入団。今季で3年目。昨季は6試合に先発して3勝1敗、防御率1・51だった。

◇細野 晴希（ほその・はるき）2002年（平14）2月26日生まれ、東京都出身の24歳。東亜学園から東洋大に進学。23年の日米大学野球で最優秀投手賞に輝き、同年ドラフト1位で日本ハム入団。西武・武内ら東都大学リーグ出身の6人とともに「東都ドラ1セブン」と呼ばれた。1メートル80、87キロ、左投げ左打ち。