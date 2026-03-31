【女子旅プレス＝2026/03/31】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで31日、開業25周年を迎えたことを記念した「25周年アニバーサリー・セレモニー」が開催された。人気キャラクターや約650人のクルーがパフォーマンスやグリーティングでゲストに感謝の想いを伝えた。【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」◆パーク開業25周年を祝福するセレモニーこの日は朝7時頃、早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのゲ