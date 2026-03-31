の実写版「ONE PIECE」の製作過程では、原作者の尾田栄一郎氏が直筆のイラストで指示を出しているという。シーズン2の共同ショーランナー・脚本家のジョー・トラッツが、その詳細をのインタビューで語った。 実写シリーズの製作総指揮を務める尾田氏について、「名ばかりのプロデューサーではない。本当に積極的に関与してくれている」とトラッツ。漫画『ONE PIECE』の週刊連載