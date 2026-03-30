Chapon（チャポン）が、春をテーマにした天然アロマ入浴剤4本セット「やわらかな春風」を、公式オンラインストアにて販売開始した。■春の空気を感じるバスタイム「春に包まれる、やわらかな時間」をテーマに、香りの専門家が調香した入浴剤セット。窓から差し込む春の陽光や、揺れるカーテンのようなやさしい情景をイメージし、心も体もふんわりとほぐれるひとときへ導く。異なる香りの入浴剤が4本セットになっており、使うたびに