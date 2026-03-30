こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。仕事の合間や、1日が終わったあと、「ちょっと甘いものがほしいな〜！」と思う瞬間ってありませんか？がんばった日ほど、ほんの少しだけでも“自分を甘やかす時間”があると、なんだかホッとできますよね。そんな時にぴったりな、“ごほうび気分”を味わえる豆乳ドリンクがキッコーマンから登場しました！■頑張った日に飲みたい。2種類の「至福のごほうび」シリーズ