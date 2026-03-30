頑張った日の“ちょうどいいごほうび”。新作豆乳ドリンクが優秀だった
こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。
仕事の合間や、1日が終わったあと、「ちょっと甘いものがほしいな〜！」と思う瞬間ってありませんか？
がんばった日ほど、ほんの少しだけでも“自分を甘やかす時間”があると、なんだかホッとできますよね。
そんな時にぴったりな、“ごほうび気分”を味わえる豆乳ドリンクがキッコーマンから登場しました！
■頑張った日に飲みたい。2種類の「至福のごほうび」シリーズ
今回発売されるのは、「至福のごほうび」シリーズの新作2種。北海道産大豆「ユキホマレ」を100％使用した、味わいにこだわった豆乳飲料です。
“がんばった日の自分に寄り添ってくれる存在”というコンセプトも今の気分にぴったりです！
■ちょっとしたデザート感が魅力。「白桃アールグレイ」
まずは「白桃アールグレイ」からいただいてみました。
ひと口飲むと、まずは白桃のやさしい甘さ……！ その後にアールグレイの華やかな香りがふわっと広がって、すごく上品な味わいです。
ほんのりデザート感もありつつ、後味はすっきりしているので、甘すぎるドリンクが苦手な方でも飲みやすそうだなと感じました◎ ミルクティー好きにもおすすめ。
食後のリラックスタイムや、午後のひと息にぴったりの1本です。
■1本で満たされる贅沢感。「濃厚ショコラ」
続いて、「濃厚ショコラ」。
こちらは一口目からしっかりとしたコクが感じられて、まるでショコラドリンクのような満足感！ わたしはミルクチョコレートを連想しました。
甘さの中にほんのりビターさもあって、ただ甘いだけじゃないのがポイントです……！
1本でしっかり満たされる感じがあるので、「今日はちょっとがんばった〜！」という日の“ごほうび”にぴったりだと思います。
個人的には、仕事の合間の気分転換や、夜ゆっくり過ごしたい時のお供に取り入れたいなぁと◎
バタバタした毎日の中でも、こういう“ちょっとした贅沢”があるだけで、気持ちの余裕は全然違いますよね。
■日常の中にちょっとした“ごほうび時間”を
いかがでしたか？
「至福のごほうび」シリーズは、名前の通り、日常の中で手軽に“ごほうび時間”を楽しめる豆乳ドリンク。
みなさんもがんばった日や、ほっと一息つきたい時に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？
■商品概要
・至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ
・至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ
希望小売価格：162円
発売日：2026年3月23日
販売地域：全国
（寺田紗恵）