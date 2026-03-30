頑張った日の“ちょうどいいごほうび”。新作豆乳ドリンクが優秀だった

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

仕事の合間や、1日が終わったあと、「ちょっと甘いものがほしいな〜！」と思う瞬間ってありませんか？

がんばった日ほど、ほんの少しだけでも“自分を甘やかす時間”があると、なんだかホッとできますよね。

そんな時にぴったりな、“ごほうび気分”を味わえる豆乳ドリンクがキッコーマンから登場しました！

■頑張った日に飲みたい。2種類の「至福のごほうび」シリーズ

今回発売されるのは、「至福のごほうび」シリーズの新作2種。北海道産大豆「ユキホマレ」を100％使用した、味わいにこだわった豆乳飲料です。

“がんばった日の自分に寄り添ってくれる存在”というコンセプトも今の気分にぴったりです！

■ちょっとしたデザート感が魅力。「白桃アールグレイ」

まずは「白桃アールグレイ」からいただいてみました。

ひと口飲むと、まずは白桃のやさしい甘さ……！ その後にアールグレイの華やかな香りがふわっと広がって、すごく上品な味わいです。

ほんのりデザート感もありつつ、後味はすっきりしているので、甘すぎるドリンクが苦手な方でも飲みやすそうだなと感じました◎ ミルクティー好きにもおすすめ。

食後のリラックスタイムや、午後のひと息にぴったりの1本です。

■1本で満たされる贅沢感。「濃厚ショコラ」

続いて、「濃厚ショコラ」。

こちらは一口目からしっかりとしたコクが感じられて、まるでショコラドリンクのような満足感！ わたしはミルクチョコレートを連想しました。

甘さの中にほんのりビターさもあって、ただ甘いだけじゃないのがポイントです……！

1本でしっかり満たされる感じがあるので、「今日はちょっとがんばった〜！」という日の“ごほうび”にぴったりだと思います。

個人的には、仕事の合間の気分転換や、夜ゆっくり過ごしたい時のお供に取り入れたいなぁと◎

バタバタした毎日の中でも、こういう“ちょっとした贅沢”があるだけで、気持ちの余裕は全然違いますよね。

■日常の中にちょっとした“ごほうび時間”を

いかがでしたか？

「至福のごほうび」シリーズは、名前の通り、日常の中で手軽に“ごほうび時間”を楽しめる豆乳ドリンク。

みなさんもがんばった日や、ほっと一息つきたい時に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

・至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ

・至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ

希望小売価格：162円

発売日：2026年3月23日

販売地域：全国

（寺田紗恵）