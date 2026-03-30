まだまだ寒いこの時期は、「お花見デートをしたい！」と一人意気込んでも、彼氏がなかなかその気になってくれないかもしれません。では、どんな口実があれば出不精な彼氏を外に連れ出せるのでしょうか？そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「お花見に興味がなさそうな彼氏を連れ出すとっておきのプラン」をご紹介します。【１】運動不足に効く「お花見×ハイキング」「たしかにTシャツの季節は２カ月