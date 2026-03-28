2026年4月6日（木）から6月30日（火）まで、東京ディズニーランドでは、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催します。イベントに先駆けて、3月9日からは限定のデコレーションやスペシャルメニュー、新グッズなどを展開。ディズニー映画『シュガー・ラッシ