昨年、「物価高倒産」は過去最多を更新した。2026年、コストの上昇を価格に反映できない事業者はさらに厳しくなるだろう。イラン情勢の影響で日本企業が直接的に影響を受けている対象（製品）で、特に注視すべき7つとは何か。（未来調達研究所坂口孝則）イラン戦争→原油高騰で「物価高倒産」は増えるか「いやあ、実は業績が好調でしてね！決算発表したら、『儲けすぎじゃないか』って批判されると思うんです」などと2月末に話し