筋トレの伸び悩みは、クレアチン・ベータアラニンで解消 上級者にも筋肥大効果が大きいクレアチン クレアチンは、およそ95％がクレアチンリン酸として骨格筋内に存在し、筋肉が収縮する際のエネルギー源として使われるアミノ酸の一種で、筋力増強、筋肥大、内分泌向上、筋分解遺伝子抑制などの効果があります。クレアチンは肉や魚に多く含まれますが、熱に弱く食事で十分な量を摂ることが難しいので、サプリメント