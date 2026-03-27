3月29日（日）に行われる第56回高松宮記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。インビンシブルパパ馬体重：528前走馬体重：5143月25日に美浦で計量伊藤大士・美浦ウインカーネリアン馬体重：523前走馬体重：5133月25日に美浦で計量鹿戸雄一・美浦エーティーマクフィ馬体重：490前走馬体重：4823月25日に栗東で計量武英智・栗東サトノレーヴ馬体重：530前走馬体重：5323月25日に美浦で計量堀宣行・美浦ジューンブ