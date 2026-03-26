日産「“新型”大型4WD」発売！日産のオーストラリア法人は2026年3月17日、新型ピックアップトラック「ナバラ（D27型）」を発売しました。1986年に初代が現地に上陸して以来、40周年という記念すべき節目に登場した5代目モデルは、これまでに累計約50万台を売り上げてきた「タフな仕事のパートナー」としての信頼を受け継ぎつつ、現代のライフスタイルに即した劇的な進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これが日産の