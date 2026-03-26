横浜の大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」にオープンした没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」(以下「ワンダリア横浜」)。施設のポイントや見どころ、カフェやアクセス情報まで、おでかけの際に知っておきたい基本をまとめて紹介する。【写真】「ワンダリア横浜」内部を見る没入体験施設「ワンダリア横浜」■ワンダリア横浜はどんな施設？臨場感のある映像で自然・生き物との出合いを楽しめるワンダリア横浜エン