横浜に没入体験施設「ワンダリア横浜」がオープン！見どころからカフェ、アクセスまで徹底紹介
横浜の大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」にオープンした没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」(以下「ワンダリア横浜」)。施設のポイントや見どころ、カフェやアクセス情報まで、おでかけの際に知っておきたい基本をまとめて紹介する。
【写真】「ワンダリア横浜」内部を見る
■ワンダリア横浜はどんな施設？臨場感のある映像で自然・生き物との出合いを楽しめる
ワンダリア横浜は、DeNAが企画・運営する没入型(イマーシブ)体験施設。高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンで構成され、各ゾーンでは鮮明な映像表現を中心に、ゾーンのテーマとなる情景を上下左右に映し出す。普段体験できないような世界の景色に足を踏み入れ、そこに描き出された生き物や自然の魅力を体感できるのが大きな見どころだ。
■何度でも楽しめる360度の映像表現！専用アプリで“遭遇体験”も
オープン前に公開されたゾーン2「ダイブ・トゥ・ブルー」は、深海を舞台にしたゾーン。LEDイマーシブトンネルの頭上には遠くに揺れる水面が、左右や足元は深海の情景が映し出され、あたかも海の深くへ潜っていくような体験が楽しめる。
鮮やかなイワシの大群が渦を巻いて織りなすトンネルや、まるで星空のように全天を覆うクラゲの群れ、カラフルな深海魚が泳ぐ姿など、日常では味わえない幻想的な光景が絶え間なく繰り広げられるゾーンだ。
LEDイマーシブトンネルは、幅5メートル、奥行き8メートル、高さ4メートルと、常設としては日本最大級の大きさ。広い空間をさまざまな生き物が縦横無尽に泳ぐ光景が臨場感あふれるデジタル映像で表示されるので、その全貌を一度で網羅するのは至難の業。繰り返し体験を楽しんで新たな見どころを発見するもよし、お気に入りの情景があれば再度堪能するもよしだ。
また、施設オリジナルのスマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」にも注目。モバイルデバイス上で直接AI機能を実行できるオンデバイスAI技術を搭載したアプリで、映像に向けてカメラをかざすと、それぞれの映像に投影された生き物の情報をその場で入手できる。さらにアプリには生き物のカードコレクション機能もあり、映像の中で出合った生き物をアプリで集める楽しみもある。
■深海ピザにカラフルドーナツも。五感で楽しむオリジナルグルメ＆限定アイテム
館内に併設する「ワンダリアカフェ」では、施設と連動した世界観のフードやドリンクを楽しめる。5種類の「ワンダリアドーナツ」(各480円)は、ピンクのコーディングに赤い粉末トッピングを添えた「ワンダリア フラワードーナツ」、紺碧の海を彷彿とさせる「ワンダリア シードーナツ」など、目にも鮮やかだ。
スイーツだけでなく軽食メニューも豊富で、「ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルー」をイメージし海中に潜る生き物の情景を表現した「ディープ・ブルーピザ」(1580円)、カラフルな「ワンダリアブレッド」を用いた「ワンダリアハンバーガー」(1580円)、「四季のカレー 春」(1380円)などをラインナップしている。いずれも写真映えもばっちりなので、食べる前に一枚撮りたくなるはず。
また、ワンダリアショップでは、施設内の映像に登場する生き物たちをモチーフにしたグッズを販売。ぬいぐるみや文房具、お菓子などを展開予定だ。
■駅徒歩約1分の好アクセス！「BASEGATE横浜関内」もグルメ＆ショッピングの宝庫
ワンダリア横浜が位置するBASEGATE横浜関内は、JR関内駅前・横浜スタジアムに隣接する大規模複合街区。34店舗のバラエティ豊かな料理が味わえる「スタジアム横バル街」や、コワーキングスペースや雑貨・食品のセレクトショップ、飲食店を併設した大型書店の有隣堂エリアや、お土産やテイクアウト向けのスイーツを販売するエリアなど、ショッピングやグルメが充実している。
また、隣接する横浜スタジアムは言わずと知れた横浜DeNAベイスターズの本拠地。野球観戦とセットで楽しめるロケーションも魅力だ。
■ワンダリア横浜の営業時間・料金・アクセス
ワンダリア横浜は、BASEGATE横浜関内と同じく2026年3月19日にオープンした。
営業時間は月〜木曜日が10時〜19時(最終入館18時)、金〜日・大型連休などは10時〜21時(最終入館20時)だ。休館日は不定休のため、訪れる際は公式サイトなどをチェックしよう。
チケットは日時変動制で、大人(18歳以上)2900円から、中学生・高校生2200円から、小学生1500円から、幼児(4歳以上)1000円から。3歳以下は無料だ。入館チケットは公式サイトから時間帯指定で購入が可能。日ごとの料金も購入時に確認できる。なおWebチケット完売の場合は当日券の販売はないため、事前に予定が決まっているならWebチケットの予約購入がおすすめだ。
また、施設内でのチケット購入、買い物、飲食はキャッシュレス決済のみ(※ワンダリアショップにあるカプセルトイのみ現金のみの利用)となる点は注意。
施設へのアクセスは、JR関内駅より徒歩約1分、地下鉄関内駅より徒歩約1分、日本大通り駅から徒歩約7分。自動車を使う場合はBASEGATE横浜関内駐車場(400円/30分)や、周辺の有料駐車場を利用しよう。
取材・文＝国分洋平
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ワンダリア横浜」内部を見る
■ワンダリア横浜はどんな施設？臨場感のある映像で自然・生き物との出合いを楽しめる
ワンダリア横浜は、DeNAが企画・運営する没入型(イマーシブ)体験施設。高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンで構成され、各ゾーンでは鮮明な映像表現を中心に、ゾーンのテーマとなる情景を上下左右に映し出す。普段体験できないような世界の景色に足を踏み入れ、そこに描き出された生き物や自然の魅力を体感できるのが大きな見どころだ。
■何度でも楽しめる360度の映像表現！専用アプリで“遭遇体験”も
オープン前に公開されたゾーン2「ダイブ・トゥ・ブルー」は、深海を舞台にしたゾーン。LEDイマーシブトンネルの頭上には遠くに揺れる水面が、左右や足元は深海の情景が映し出され、あたかも海の深くへ潜っていくような体験が楽しめる。
鮮やかなイワシの大群が渦を巻いて織りなすトンネルや、まるで星空のように全天を覆うクラゲの群れ、カラフルな深海魚が泳ぐ姿など、日常では味わえない幻想的な光景が絶え間なく繰り広げられるゾーンだ。
LEDイマーシブトンネルは、幅5メートル、奥行き8メートル、高さ4メートルと、常設としては日本最大級の大きさ。広い空間をさまざまな生き物が縦横無尽に泳ぐ光景が臨場感あふれるデジタル映像で表示されるので、その全貌を一度で網羅するのは至難の業。繰り返し体験を楽しんで新たな見どころを発見するもよし、お気に入りの情景があれば再度堪能するもよしだ。
また、施設オリジナルのスマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」にも注目。モバイルデバイス上で直接AI機能を実行できるオンデバイスAI技術を搭載したアプリで、映像に向けてカメラをかざすと、それぞれの映像に投影された生き物の情報をその場で入手できる。さらにアプリには生き物のカードコレクション機能もあり、映像の中で出合った生き物をアプリで集める楽しみもある。
■深海ピザにカラフルドーナツも。五感で楽しむオリジナルグルメ＆限定アイテム
館内に併設する「ワンダリアカフェ」では、施設と連動した世界観のフードやドリンクを楽しめる。5種類の「ワンダリアドーナツ」(各480円)は、ピンクのコーディングに赤い粉末トッピングを添えた「ワンダリア フラワードーナツ」、紺碧の海を彷彿とさせる「ワンダリア シードーナツ」など、目にも鮮やかだ。
スイーツだけでなく軽食メニューも豊富で、「ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルー」をイメージし海中に潜る生き物の情景を表現した「ディープ・ブルーピザ」(1580円)、カラフルな「ワンダリアブレッド」を用いた「ワンダリアハンバーガー」(1580円)、「四季のカレー 春」(1380円)などをラインナップしている。いずれも写真映えもばっちりなので、食べる前に一枚撮りたくなるはず。
また、ワンダリアショップでは、施設内の映像に登場する生き物たちをモチーフにしたグッズを販売。ぬいぐるみや文房具、お菓子などを展開予定だ。
■駅徒歩約1分の好アクセス！「BASEGATE横浜関内」もグルメ＆ショッピングの宝庫
ワンダリア横浜が位置するBASEGATE横浜関内は、JR関内駅前・横浜スタジアムに隣接する大規模複合街区。34店舗のバラエティ豊かな料理が味わえる「スタジアム横バル街」や、コワーキングスペースや雑貨・食品のセレクトショップ、飲食店を併設した大型書店の有隣堂エリアや、お土産やテイクアウト向けのスイーツを販売するエリアなど、ショッピングやグルメが充実している。
また、隣接する横浜スタジアムは言わずと知れた横浜DeNAベイスターズの本拠地。野球観戦とセットで楽しめるロケーションも魅力だ。
■ワンダリア横浜の営業時間・料金・アクセス
ワンダリア横浜は、BASEGATE横浜関内と同じく2026年3月19日にオープンした。
営業時間は月〜木曜日が10時〜19時(最終入館18時)、金〜日・大型連休などは10時〜21時(最終入館20時)だ。休館日は不定休のため、訪れる際は公式サイトなどをチェックしよう。
チケットは日時変動制で、大人(18歳以上)2900円から、中学生・高校生2200円から、小学生1500円から、幼児(4歳以上)1000円から。3歳以下は無料だ。入館チケットは公式サイトから時間帯指定で購入が可能。日ごとの料金も購入時に確認できる。なおWebチケット完売の場合は当日券の販売はないため、事前に予定が決まっているならWebチケットの予約購入がおすすめだ。
また、施設内でのチケット購入、買い物、飲食はキャッシュレス決済のみ(※ワンダリアショップにあるカプセルトイのみ現金のみの利用)となる点は注意。
施設へのアクセスは、JR関内駅より徒歩約1分、地下鉄関内駅より徒歩約1分、日本大通り駅から徒歩約7分。自動車を使う場合はBASEGATE横浜関内駐車場(400円/30分)や、周辺の有料駐車場を利用しよう。
取材・文＝国分洋平
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