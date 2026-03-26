シュウ ウエムラは3月27日〜4月2日、ポップアップイベント「shu sento」を開催します。■&TEAM FUMA&JOが特別ボイスで番頭に同イベントは、旗艦店“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”が「銭湯」をテーマにベースメイクの探求が楽しめる空間となる、特別ポップアップイベントとなっています。番台エリアでは、グローバルグループの&TEAM FUMA&JOによる、特別ボイスでのお出迎えを展開。来場者には、会場限