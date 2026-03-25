ほっと癒される可愛さが魅力のリラックマが、earth music&ecologyとコラボレーション♡ナチュラルでやさしいテイストに落とし込まれたアイテムが、日常にそっと寄り添います。リラックマやコリラックマ、キイロイトリの魅力を詰め込んだラインナップは、使いやすさと可愛さを両立。毎日をちょっぴり楽しくしてくれる、注目のコレクションです♪ 癒しの世界観を日常に♡ 今回のコラボでは、リラックマ、コ