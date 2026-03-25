リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

ほっと癒される可愛さが魅力のリラックマが、earth music&ecologyとコラボレーション♡ナチュラルでやさしいテイストに落とし込まれたアイテムが、日常にそっと寄り添います。リラックマやコリラックマ、キイロイトリの魅力を詰め込んだラインナップは、使いやすさと可愛さを両立。毎日をちょっぴり楽しくしてくれる、注目のコレクションです♪

癒しの世界観を日常に♡

今回のコラボでは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの3キャラクターをフィーチャー。料理や水やり、くつろぐ姿など、ほのぼのとした日常のワンシーンをデザインに取り入れています。

earth music&ecologyらしいナチュラルな雰囲気と調和し、大人でも取り入れやすい優しい可愛さに仕上がっています。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

全7型の充実ラインナップ

リラックマ×earthブラウジングロンT



価格：3,850円

カラー：オフホワイト/チャコールグレー（サイズ：フリー）

リラックマ×earthシルエットキルトトートバッグ



価格：4,950円

カラー：アイボリー/シルバー/ブラック

リラックマ×earth2wayジップハンカチ



価格：1,650円

カラー：A（リラックマ）/B（コリラックマ）/C（キイロイトリ）

リラックマ×earthTシャツモチーフキーホルダー



価格：1,980円

カラー：アイボリー/ブラウン

リラックマ×earthマルチボーダーソックス



価格：2,200円

カラー：A（リラックマ）/B（コリラックマ）/C（キイロイトリ）

リラックマ×earthワンポイント刺繍キャップ



価格：2,970円

カラー：アイボリー/ブラウン

リラックマ×earthアソートドットスカーフ



価格：2,200円

カラー：アイボリー/グレー

すべてサイズはフリーで、コーデに取り入れやすいのも魅力です。

先行予約＆発売情報をチェック

WEB先行予約は2026年3月25日（金）10:00よりスタート。ECサイト「STRIPE CLUB」をはじめ、ZOZOTOWNや楽天ファッションなどで受付中です。

通常販売は2026年4月3日（金）より全国のearth music&ecology店舗および各ECサイトで展開。WEBサイトは同日12時から販売開始となります。

毎日に癒しをプラス♡

リラックマたちのやさしい世界観と、earth music&ecologyのナチュラルなデザインが融合した今回のコレクション♡

日常使いしやすいアイテムばかりで、毎日のコーデやお出かけがもっと楽しくなりそうです。お気に入りを見つけて、癒しと可愛さを取り入れてみてください♪