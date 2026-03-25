リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型
ほっと癒される可愛さが魅力のリラックマが、earth music&ecologyとコラボレーション♡ナチュラルでやさしいテイストに落とし込まれたアイテムが、日常にそっと寄り添います。リラックマやコリラックマ、キイロイトリの魅力を詰め込んだラインナップは、使いやすさと可愛さを両立。毎日をちょっぴり楽しくしてくれる、注目のコレクションです♪
癒しの世界観を日常に♡
今回のコラボでは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの3キャラクターをフィーチャー。料理や水やり、くつろぐ姿など、ほのぼのとした日常のワンシーンをデザインに取り入れています。
earth music&ecologyらしいナチュラルな雰囲気と調和し、大人でも取り入れやすい優しい可愛さに仕上がっています。
Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場
全7型の充実ラインナップ
リラックマ×earthブラウジングロンT
価格：3,850円
カラー：オフホワイト/チャコールグレー（サイズ：フリー）
リラックマ×earthシルエットキルトトートバッグ
価格：4,950円
カラー：アイボリー/シルバー/ブラック
リラックマ×earth2wayジップハンカチ
価格：1,650円
カラー：A（リラックマ）/B（コリラックマ）/C（キイロイトリ）
リラックマ×earthTシャツモチーフキーホルダー
価格：1,980円
カラー：アイボリー/ブラウン
リラックマ×earthマルチボーダーソックス
価格：2,200円
カラー：A（リラックマ）/B（コリラックマ）/C（キイロイトリ）
リラックマ×earthワンポイント刺繍キャップ
価格：2,970円
カラー：アイボリー/ブラウン
リラックマ×earthアソートドットスカーフ
価格：2,200円
カラー：アイボリー/グレー
すべてサイズはフリーで、コーデに取り入れやすいのも魅力です。
先行予約＆発売情報をチェック
WEB先行予約は2026年3月25日（金）10:00よりスタート。ECサイト「STRIPE CLUB」をはじめ、ZOZOTOWNや楽天ファッションなどで受付中です。
通常販売は2026年4月3日（金）より全国のearth music&ecology店舗および各ECサイトで展開。WEBサイトは同日12時から販売開始となります。
毎日に癒しをプラス♡
リラックマたちのやさしい世界観と、earth music&ecologyのナチュラルなデザインが融合した今回のコレクション♡
日常使いしやすいアイテムばかりで、毎日のコーデやお出かけがもっと楽しくなりそうです。お気に入りを見つけて、癒しと可愛さを取り入れてみてください♪