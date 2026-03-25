中国でこのほど開催された2026年全国化粧品監督管理業務会議で明らかにされた情報によると、25年に中国で承認・登録された化粧品の新原料と新規届け出原料の数は前年比約9割増加しました。また、25年の中国の化粧品市場規模は1兆元（約23兆円）を超え、うち国産品のシェアは約6割でした。国家薬品監督管理局化粧品監督司の李雲峰副司長によると、同局は25年に化粧品新原料2件の登録を承認し、新規届け出原料169件（中国産150件、輸