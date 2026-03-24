なんでも親の世話になって生きてきた男子は、一人暮らしを始めた途端、何もかも雑になってしまうことがあるもの。そんなときこそ、彼の生活の質をアップさせるアイテムを贈って、株を上げたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に「気が利くね！一人暮らしを始める男子に喜ばれるプレゼント」をご紹介します。【１】素っ気ない部屋の雰囲気がガラリと変わる「間接照明」「間接照明を教