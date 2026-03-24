本作はフランスを舞台にした、シャイな男女のロマンティックコメディで、2010年に公開されたベルギーとフランス合作映画「Les Émotifs Anonymes」（邦題「匿名レンアイ相談所」）を原作としたミュージカルです。2017年にイギリス・ロンドンで初演され、日本初上演となります。なお、原作映画は今年Netflixで「匿名の恋人たち」としてドラマ化もされています。今記事では、観劇レビューをお届けします。