「ガールズ＆パンツァー」「蒼き鋼のアルペジオ」などの作品で知られる声優の渕上舞さん（38）が2026年3月19日、HKT48の渕上舞さん（29）の活動復帰をXで祝った。

HKT渕上さんは25年5月から体調不良で活動を休止していたが、26年2月のコンサートにサプライズ出演し、復帰を発表。その後、本拠地のHKT48劇場（福岡市中央区）での公演にも復帰していた。復帰を報告するポストに声優渕上さんが反応し、「復帰おめでとう」とエールを送った。このやり取りが報じられると、HKT渕上さんは改めて自己紹介。「出身地も血液型も一緒で、身長もほぼ同じなんです」と明かし、驚きの声が広がった。このポストには1万件超の「いいね」がつき、いわゆる「万バズ」を記録した。

声優渕上さんに祝福殺到「私とHKTの渕上舞ちゃんとは別人だよ〜」

初めて2人に注目が集まったとみられるのが15年。当時AKB48グループで行われていた選抜総選挙で、HKT渕上さんが中間速報で15位にランクイン。当時、HKT渕上さんはX（当時のツイッター）のアカウントを開設しておらず、声優渕上さんのアカウントに祝福の声が殺到し、「私とHKTの渕上舞ちゃんとは別人だよ〜」と反応するハプニングがあった。

その後、HKT渕上さんがアカウントを開設し、21年1月に声優渕上さんをフォロー。

「5年前の総選挙の時のお礼をずっとお伝えしたくて...遅くなりましたが、フォローさせていただきました」

とあいさつしていた。

21年4月には、WEBラジオ「渕上舞と渕上舞の『舞 ネーム イズ 渕上！』」で共演も果たした。24年5月に声優渕上さんが結婚した際にはHKT渕上さんがXで祝福のポストを投稿するなど、たびたび両者のやり取りが話題になる。

「バズったので宣伝」でアピールしたことは......？

HKT渕上さんは26年2月11日に福岡市内で開かれたコンサートで活動再開を発表し、3月13日には劇場公演に復帰。復帰を「ただいま」と報告したポストに対して、声優渕上さんが3月19日にハートマークつきで

「舞ちゃん、復帰おめでとう のんびりね」

と返信。HKT渕上さんも

「まいまいさーん いつも本当にありがとうございます」

と応じていた。

さらにHKT渕上さんは、一連のやり取りを報じた神戸新聞社の情報サイト「よろず〜ニュース」の記事を引用し、「渕上舞と渕上舞」のハッシュタグつきで

「ちなみに声優の渕上舞さんとは出身地も血液型も一緒で、身長もほぼ同じなんです...！」

と自己紹介。一致点の多さに驚く声が相次ぎ、2900回以上リポスト（拡散）され、1万1000件以上「いいね」がついた。

両者が公表しているプロフィールによると、福岡県出身、血液側A型が同じ。身長は声優渕上さんが158センチ、HKT渕上さんが157センチだ。

Xでは「バズったので宣伝」することが慣例化している。HKT渕上さんも例外ではなく、3月22日のポストで、声優渕上さんの出演作「劇場版『暗殺教室』みんなの時間」の公開が始まったことや、器械体操が特技の後輩メンバー、生野莉奈さん（15）が「SASUKE」（TBS系）出演を目指していることをアピールしていた。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）