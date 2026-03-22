WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」では3月11日より、「水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ」を発売しました。■4パターンから選べるボトムスも同商品は、独自の立体モールドカップと、速乾性とUVカット機能を備えた特殊な水陸両用生地を採用したアスレジャーアイテムで、バストラインの維持と、ヨガからウォーターレジャーまで対応する汎用性を両立します。マルチ