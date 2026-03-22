ロッテから13年ぶりとなる新ビスケットブランド「Theシリーズ」が登場。専門店のような濃厚な味わいを手軽に楽しめる贅沢スイーツとして、注目を集めています♡“しっとり”を超えた新食感「じゅんわり」が魅力のフィナンシェとマドレーヌは、忙しい日々のご褒美にぴったり。ひと口で広がるリッチな味わいを、ぜひ体験してみてください。 じゅんわり食感の秘密とは 「Theシリーズ」の最大の魅力