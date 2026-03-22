「スターバックス」は、6月11日（木）から、東海地方初となる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」を、愛知・名古屋市にオープンする。【写真】おいしそう！コルネッティやラテなどメニュー一覧■大人のご褒美体験今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、こだわりのラテとミラノ発の