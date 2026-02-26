水と向き合う時間を、もっと心地よく、自分らしく。アリーナから新たに登場した「ARENAESSENCE」は、素材・着心地・シルエットにこだわった女性向け水着コレクション。フィットネスシーンはもちろん、リラックスしたひとときにも寄り添うデザインで、日常に自然と溶け込みます。機能性と美しさを兼ね備えた一着で、心地よい時間を楽しんでみて♡ やさしく包む快適シルエット 身体のラインを拾いすぎない設計