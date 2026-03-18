俳優山内涼平（30）と女優木本夕貴（39）が17日深夜、それぞれのXを更新。結婚を発表した。双方が同一の書面を公開。文面の最後はお互いの自筆で締めくくられていた。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずに、表現者としてもより一層成長し、何事にも真摯に向き合い適進して参ります」とつづった。山