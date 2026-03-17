NEXERは3月13日、ランドプラザと共同で実施した「注文住宅 vs 建売住宅 選んだ理由と後悔の実態」の結果を発表した。同調査は2月20日〜3月4日、全国の男女300名を対象に、インターネットで実施した。「注文住宅」と「建売住宅」のどちらを選びましたか住宅を購入した経験がある人に、「注文住宅」と「建売住宅」のどちらを選んだか尋ねたところ、注文住宅が52.0％、建売住宅が48.0％だった。注文住宅を選んだ人からは、「マイホー