デザインと機能性を追求したカスタムパーツトヨタ「プリウス」は2025年7月に一部改良を実施。特別仕様車を新たに設定するとともに、人気の高いオプションを標準装備化するなど、商品力を高めました。そんなプリウスには、魅力的な純正カスタマイズパーツも用意されており、意のままに操れる走りを予感させるスポーティな外観に仕上げることができます。【画像】超カッコイイ！ これが“スポーティ”なトヨタ斬新「プリウス“GR