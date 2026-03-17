スターバックス コーヒー ジャパンは3月18日、自分好みにカスタマイズできる『My フルーツ フラペチーノ』シリーズの、ブレンドまたはカップイン用のフルーツに「完熟白桃」を追加する。あわせて、ベースドリンクのラインアップに「フルーツミックス」を追加する。【すべての画像はこちら】My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃/ストロベリー/バナナマンゴー&アサイーベリーの画像はこちら〈『My フルーツ フラペチーノ』とは〉