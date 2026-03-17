【スタバ】自分好みにカスタマイズできる『My フルーツ フラペチーノ』シリーズに「完熟白桃」追加、ベースドリンクには「フルーツミックス」も新登場

スターバックス コーヒー ジャパンは3月18日、自分好みにカスタマイズできる『My フルーツ フラペチーノ』シリーズの、ブレンドまたはカップイン用のフルーツに「完熟白桃」を追加する。あわせて、ベースドリンクのラインアップに「フルーツミックス」を追加する。

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〈『My フルーツ フラペチーノ』とは〉

『My フルーツ フラペチーノ』(持ち帰り776円、店内利用790円)は、〈1〉ブレンドするフルーツ、〈2〉ベースのドリンク、〈3〉カップインするフルーツ、〈4〉ホイップクリームのフルーツーーを自分で選んでカスタマイズできるシリーズ。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には自分で選んだフルーツを入れ、ベースのドリンクにはフローズンフルーツをブレンドし、より果物感をダイレクトに感じられる味わいに仕立てた。

【『My フルーツ フラペチーノ』のカスタマイズについて】

〈1〉ブレンドするフルーツ

「完熟白桃」「ストロベリー」「バナナ&マンゴー」の3種から選べる。

〈2〉ベース

ミルクベース4種(「スターバックスミルク」「アーモンドミルク」「ソイミルク」「オーツミルク」)･ティーベース2種(「ブラックティー」「パッションティー」)･「フルーツミックス」の7種から選べる。

〈3〉カップインするフルーツ

「白桃」「ストロベリー」「アサイー&ブルーベリー」の3種から選べる。

〈4〉ホイップクリームのフルーツ

「ホイップクリーム」「ストロベリーホイップクリーム」「ホイップクリームなし」の3種から選べる。

※サイズはTallのみ。

My フルーツ フラペチーノ オーダー方法

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◆『My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃』

凍らせた「完熟白桃」を「フルーツミックス」ベースにブレンドし、シャキっとした食感の果肉ソースと合わせた。白桃そのもののおいしさをダイレクトに感じられる味わい。白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながら、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるという。

自分好みにほかのフルーツ素材やベースと組み合わせて、さまざまなアレンジが楽しめる。白桃の果実感と相性のよい「ブラックティー」ベースを組み合わせるのもおすすめだという。紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチティーのような華やかな風味が楽しめる。

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〈ベースには新たに『フルーツミックス』が登場〉

また、『My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃』の発売にあわせて、ベースには新たに『フルーツミックス』が登場する。

これまで用意していたミルクベース4種とティーベース2種に、フルーツミックスが加わることで、フルーツを軸にしたすっきりとした味わいが楽しめるようになった。