日向坂46が、4月4日・5日に横浜スタジアムで『7回目のひな誕祭』を開催する。3月10日にはYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で「『7回目のひな誕祭』をもっと楽しく！横浜コラボ解禁生配信！」も行われ、ライブ本編に加えて横浜の街を巻き込んだコラボ企画にも注目が集まっているようだ。そこで本記事では、昨年の『ひな誕祭』の内容や、今年の横浜コラボなどに触れつつ、『7回目のひな誕祭』がどんな2日間になりそうかを整理