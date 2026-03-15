漫才師のオール阪神・巨人が１５日、大阪・なんばグランド花月で、全国５カ所を回った結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の千秋楽を迎えた。１本目の漫才では締めのタイミングを巡り、オール巨人（７４）から「君、ほんまに間違えてるよ」とツッコまれたオール阪神（６９）が「楽屋で一本目のネタは最後までいくんやな？って確認したら、『そやで』って言うたやろ！」と、反論して、舞台上でもめる場面も。ネタの後は