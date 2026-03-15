漫才師のオール阪神・巨人が１５日、大阪・なんばグランド花月で、全国５カ所を回った結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の千秋楽を迎えた。

１本目の漫才では締めのタイミングを巡り、オール巨人（７４）から「君、ほんまに間違えてるよ」とツッコまれたオール阪神（６９）が「楽屋で一本目のネタは最後までいくんやな？って確認したら、『そやで』って言うたやろ！」と、反論して、舞台上でもめる場面も。ネタの後は阪神は落語を披露し、巨人は持ち歌を熱唱し、観客から大きな拍手を浴びた。

終盤には巨人の同期・明石家さんまが東京公演に続いてサプライズ登場。巨人に「お前な、歌いすぎやぞ。スナックやないねんから」と鋭くツッコみ、舞台上で体の不調を訴える阪神には「暗い話すな！」と、一喝。憎まれ口を叩きながらも「５０周年、神様に感謝なのか、本当にありがたいことやな」と、２人の節目を祝った。

終演後に取材に応じた巨人は、５１年目へ向けて「劇場に出してくれはるならずっと劇場でいい漫才をしたい。ホントにね、体調悪いんですけど、漫才だけはできます。劇場に来ているとお客さんから元気をもらうというのは本当にあります。年がら年中舞台に出ようかな」と、笑顔。阪神も「もうちょっとできるんかな、と。作家先生に頼んで、今までやったネタを集めてもう一本作ってくれへんかな」と、やる気満々で、その姿に巨人は「そんなこと今まで言うたことないのにね」と、目を丸くした。