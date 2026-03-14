ＷＢＣ準々決勝のドミニカ共和国―韓国戦が１３日（日本時間１４日）にマイアミのローンデポ・パークで行われ、韓国代表は序盤から劣勢を強いられた。先発したリュ・ヒョンジン（柳賢振＝３８）は２００９年大会にも出場したベテランだが、２回先頭のゲレロに与えた四球から一気に切り崩された。一死一塁からカミネロの左翼への適時二塁打で一塁走者のゲレロが激走。ヘッドスライディングで本塁に突っ込み、先制点を奪われた。