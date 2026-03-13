特殊清掃業者と聞けば、孤独死などの現場ばかりと思われるかもしれないが、飲食店の清掃を任されることも多いという。「飲食店とはいえ、孤独死の現場に引けをとらない悲惨な状態も珍しくありません」都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、詳しい話を聞いた。◆