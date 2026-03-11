ランジェリーブランドaimerfeel（エメフィール）から、快適な着け心地と美しいバストメイクを同時に叶える新商品「ふわ盛脇高ブラ」が登場しました。やわらかなフィット感と自然なボリューム感を両立させた“よくばり設計”が魅力のアイテム。補整力と快適性、どちらも大切にしたい女性の声に寄り添って開発されました。毎日のインナーをもっと心地よく、美しく整えてくれる注目のブラです♡ ふわっ