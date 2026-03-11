aimerfeelのブラ新作♡ふんわり盛れて快適な「ふわ盛脇高ブラ」登場

ランジェリーブランドaimerfeel（エメフィール）から、快適な着け心地と美しいバストメイクを同時に叶える新商品「ふわ盛脇高ブラ」が登場しました。やわらかなフィット感と自然なボリューム感を両立させた“よくばり設計”が魅力のアイテム。補整力と快適性、どちらも大切にしたい女性の声に寄り添って開発されました。毎日のインナーをもっと心地よく、美しく整えてくれる注目のブラです♡

ふわっと盛れる「ふわ盛脇高ブラ」



「ラクなのにキレイに見せたい」という女性のリアルな声に着目し、素材や構造にこだわって作られたのが「ふわ盛脇高ブラ」。

やわらかく肌あたりの良いモールドカップの下辺に厚みを持たせることで、自然なボリューム感を演出しながら、ストレスフリーな着け心地を実現しています。

長時間着けていても快適さが続くのも魅力。サイド部分にはパワーネットを採用しており、バストをしっかり支えながら美しいシルエットをキープします。

形崩れや横流れなど、多くの女性が抱える悩みに寄り添った設計です。

美しいシルエットを叶えるこだわり



パッドポケット付きなので、お手持ちのパッドを差し込むことで左右差やボリューム感の調整も可能。※パッドは別売りです。お好みに合わせて、シリコンや低反発パッドをご使用いただけます。

スタッフが実際に着用してみたところ、脇高設計で補整力がありながら、カップはふかふかと柔らかく快適な着け心地だったとのこと。

パッドが入っていなくてもカップにしっかり厚みがあるため、自然な丸みのあるバストラインを演出できます。

補整力は欲しいけれど、やさしい着け心地も譲れない。そんな女性にぴったりのブラです。

※ソックコウベスタッフによる着用コメントより

商品ラインナップ



ふわ盛脇高ブラシリーズは、ブラジャーとショーツのセットコーデが楽しめるラインナップ。

「ふわ盛脇高単品ブラジャー」は、価格3,850円。サイズはB65～E80まで展開されており、カラーはOW（オフホワイト）とBL（ブラック）の2色です。

やわらかなモールドカップと脇高設計で、自然なふんわりバストを演出します。

「ふわ盛プレーンショーツ」は、価格1,320円。サイズはM・L・LLの展開で、カラーはOW（オフホワイト）とBL（ブラック）。

ブラジャーとお揃いでコーディネートすることで、統一感のあるランジェリースタイルが完成します。

快適さも美しさも叶える一枚



補整力と快適な着け心地を両立させたaimerfeelの「ふわ盛脇高ブラ」。やさしくフィットしながら自然なボリューム感を演出してくれるので、毎日のインナーとしても活躍してくれます。

きれいなバストラインを目指したい方や、ラクな着け心地のブラを探している方にもぴったり♡自分らしく心地よく過ごせるランジェリーとして、ぜひチェックしてみてください♪