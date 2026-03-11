元俳優で、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身した前山剛久さん（35）が10日夜、「manato.century」名義のインスタグラムを更新。同店を退店したと明かした。「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした」と報告し、過去投稿を削除した。前山さんは昨