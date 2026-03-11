【その他の画像・動画等を元記事で観る】 土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品『ボーダレス～広域移動捜査隊～』が、テレビ朝日にて4月8日よりスタートする。 ■君塚良一が描くかつてない刑事ドラマ誕生 『相棒』『特捜９』『刑事７人』など、数々の人気ドラマを生み出してきたテレビ朝日の水曜21時。“刑事ドラマといえば”の伝統的な枠に、2026年春、またも新作