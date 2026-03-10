売れるお店は何が違うのか。日本マクドナルド創業者の藤田田さんは「自信に満ちた笑顔で接客する『スマイル』こそ、金儲けの原理原則だ。店員の笑顔は教育ではなく、自然に笑顔になれる仕組みを作るのが成功の秘訣だ」という――。※本稿は、藤田田『起業家のモノサシ』（KKベストセラーズ）の一部を再編集したものです。■生ぬるい「清潔さ」では我慢ができないマクドナルドには「Q・S・C」という三本柱がある。「Q」は“QUALITY