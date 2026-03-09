先月、岡山市で開かれたはだか祭り、西大寺会陽に参加して事故に遭い、意識不明の重体となっていた40代の男性がきょう死亡しました。【映像】“はだか祭り”の様子警察によりますと、亡くなったのは先月21日に、西大寺会陽に参加していた岡山市東区の会社員・郄谷純さん（48）です。死因は低酸素脳症だということです。先月の西大寺会陽では、郄谷さんを含めた男性3人が意識不明の重体となり、うち1人は先月、意