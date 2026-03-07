【ゴールデンカムイ】尾形百之助役の津田健次郎（アニメ版）×眞栄田郷敦（実写版）奇跡の対談が実現！
シリーズ累計3000万部突破、話題の極上エンターテイメントコミック『ゴールデンカムイ』の人気キャラクター、精密射撃を得意とする凄腕のスナイパー・尾形百之助。そのアニメ版の声優を務める津田健次郎と、実写版にて尾形役を務める眞栄田郷敦による、W尾形百之助対談が実現した。
実は、今回が初対面となる二人。少し緊張しながらスタートした対談もいつしか、同じ尾形百之助を演じた者同士だからこそ、「尾形の魅力」に共感したり、「尾形を演じるにあたって」役作りに驚いたりと、尾形百之助について語り尽くしている。さらには、「尾形を演じての反響」「好きなキャラクター」の話や、今作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の感想では、津田が眞栄田に「かっこよかったですよ」という一幕も。そして、最終章を迎えたアニメ版についての津田の想いなど、貴重なトークが満載だ。
さらに、今回のスペシャル対談を記念して、実写『ゴールデンカムイ』公式X（@kamuy_movie）とTVアニメ『ゴールデンカムイ』公式X（@kamuy_anime）にて「津田健次郎×眞栄田郷敦直筆サイン入りチェキ」が抽選で2名に当たるプレゼントキャンペーンが開催された。こちらもお見逃しなく。
＞＞＞アニメ版と実写版の尾形百之助をチェック！（写真2点）
（C）野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
（C）野田サトル／集英社 （C）2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
